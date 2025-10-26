El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la presencia de nubes altas y poco nuboso dominará el cielo, aunque a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un ambiente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la probabilidad de lluvia aumente a medida que el día avance, especialmente en la tarde y la noche. Las primeras lluvias podrían comenzar a caer en la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 5 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Priego de Córdoba necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 26 km/h, predominando del oeste y suroeste. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente cuando se combine con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 65% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde y la noche. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias ante la posibilidad de precipitaciones y tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.