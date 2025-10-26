El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente gris y húmedo. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y pesadez en el ambiente. Esto es especialmente notable en las primeras horas del día, donde la combinación de temperatura y humedad puede resultar incómoda para los habitantes.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de que se produzcan lluvias es alta, alcanzando hasta un 100% en las horas de la mañana y manteniéndose en torno al 20% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es probable que se presenten chubascos intermitentes a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 55% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto indica que, aunque hay un riesgo de tormentas, no se espera que sean severas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, rondando los 14 grados. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

En resumen, hoy en Pozoblanco se anticipa un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias intermitentes. Es un día ideal para llevar paraguas y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.