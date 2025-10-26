El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el panorama, y a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con intervalos de lluvia escasa en diferentes momentos.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 20 grados, que irán descendiendo ligeramente a 19 grados en la madrugada y aumentando gradualmente hasta llegar a los 26 grados en la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo a un 60% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 60% a 70% de lluvia en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con acumulaciones de hasta 0.1 mm en algunos periodos. Las lluvias serán ligeras y esporádicas, lo que significa que no se espera que causen inconvenientes significativos, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento moderado podría proporcionar algo de alivio ante la humedad y las temperaturas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable y considerar la posibilidad de llevar ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.