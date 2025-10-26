El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de los periodos.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la temperatura llegue a los 26 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el cambio en las condiciones meteorológicas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las temperaturas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 75% de lluvia entre las 01:00 y las 07:00 horas, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas y alcanzando hasta 0.1 mm en la tarde. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante el día.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 31 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no serán peligrosas, podrían resultar incómodas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 25% de posibilidad en las primeras horas y aumentando a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.