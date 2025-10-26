El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 19 grados, con una humedad relativa que rondará el 80%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la temperatura podría llegar a los 23 grados, pero la combinación de nubes y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, pero no se descartan chubascos aislados que podrían sorprender a los transeúntes. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 45% en el mismo periodo, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas eléctricas en la región.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, pero también podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, estabilizándose en torno a los 19 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles del 87% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, así que se recomienda precaución a quienes planeen salir.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas moderadas y un viento que aportará frescura al ambiente. Es un día ideal para actividades bajo techo, pero quienes salgan deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.