El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 21 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en la mayoría de los periodos, pero la posibilidad de chubascos es alta. Los intervalos nubosos continuarán durante la tarde, y se espera que la lluvia se presente de manera intermitente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede contribuir a un ligero enfriamiento, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una tendencia a disminuir hacia la medianoche. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 19 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para la posibilidad de lluvia y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.