El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el estado del cielo se presentará nuboso, con una transición a un ambiente completamente cubierto durante las primeras horas del día. Este patrón se mantendrá hasta la tarde, cuando las nubes continuarán cubriendo el cielo, aunque se espera que haya algunas variaciones en la densidad de la nubosidad.

En cuanto a la temperatura, se anticipa que las mínimas rondarán los 17 grados al inicio del día, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con ligeras fluctuaciones que no superarán los 24 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas, con acumulaciones que no deberían superar los 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, pero con una tendencia a disminuir gradualmente.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa podría ofrecer algo de alivio ante la alta humedad, aunque también podría contribuir a una sensación de frescura en las horas más templadas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidades entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones inestables en la región. A medida que avance el día, esta probabilidad se mantendrá, especialmente en las horas de la tarde, cuando las condiciones podrían ser propicias para la formación de tormentas aisladas.

En resumen, Montilla experimentará un día mayormente cubierto con altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas agradables pero con alta humedad, y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. Es recomendable que los habitantes se preparen para posibles lluvias y tormentas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.