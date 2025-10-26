El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con una notable probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas suaves. La probabilidad de precipitación es significativa, con un 80% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Durante estas horas, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.
A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 45% hasta las 19:00, lo que sugiere que los residentes de Moguer deben estar preparados para posibles chubascos. Las condiciones nubosas persistirán, con intervalos de nubes altas y momentos de sol, especialmente hacia el final de la tarde. La temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 21 grados hacia las 18:00.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la humedad elevada. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormenta es moderada, con un 35% en las primeras horas y un 60% entre las 13:00 y las 19:00, no se anticipan fenómenos severos.
A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán a unos 19 grados hacia las 21:00. La visibilidad podría verse afectada por la niebla o la lluvia ligera, por lo que se recomienda precaución al conducir. En resumen, el día en Moguer será mayormente nublado con posibilidades de lluvia, temperaturas agradables y un viento moderado, lo que sugiere un ambiente otoñal típico de esta época del año.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.
