El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cielo cubierto en la mayor parte del tiempo. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 21 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 64% por la mañana y aumentando hasta un 95% en la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno. Este aumento en la humedad también está relacionado con la probabilidad de precipitaciones, que se prevé que sea significativa, especialmente entre las 07:00 y las 19:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia en este intervalo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.5 mm, lo que indica que se esperan lluvias ligeras a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas durante el día. Es recomendable que los habitantes de Martos se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 16 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una atmósfera densa y fresca. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cierta claridad, se transformará en un ambiente más gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas, lo que sugiere un día ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.