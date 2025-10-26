El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más elevada debido a la alta humedad. Las precipitaciones serán ligeras, con un acumulado estimado de 0.1 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvias, estas no serán significativas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en el periodo de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Además, existe un 45% de probabilidad de tormenta, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias en algunos momentos del día. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de mayor nubosidad, lo que dificultará la aparición de claros en el cielo.

En cuanto a la actividad al aire libre, se recomienda precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. Las condiciones climáticas podrían ser incómodas para actividades prolongadas al exterior, y es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas suaves y un viento moderado del suroeste. La combinación de estos factores hará que el día sea fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.