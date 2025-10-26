El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que invitan a llevar un paraguas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un panorama mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado, aunque algo húmedo.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que rondan el 64% por la tarde. Esta combinación de temperaturas suaves y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.1 mm a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando hasta un 90% en las horas de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lloviznas. Los intervalos nubosos con lluvia escasa se prevén especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, por lo que es recomendable estar preparado para posibles chubascos ligeros.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 28 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio ante la humedad, aunque también puede contribuir a que las condiciones se sientan más frescas en momentos puntuales.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento más fuertes y un ambiente más inestable. Por lo tanto, es aconsejable que los residentes de Mairena del Aljarafe mantengan un ojo en el cielo y estén preparados para cualquier cambio repentino en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que sugiere que es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, no olvidar el paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.