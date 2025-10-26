El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas moderadas puede resultar en un ambiente algo incómodo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con una probabilidad del 75% de que se registren lluvias escasas en las primeras horas de la tarde. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con un acumulado que no superará los 0.1 mm, pero es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se tiene planeado salir. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 25% en las primeras horas del día y aumentando a un 45% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas rachas de viento.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. Las rachas de viento podrían ser más intensas durante la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría afectar a quienes se encuentren en espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no cambiarán drásticamente. El cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las precipitaciones serán escasas.

En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia ligera y temperaturas agradables, aunque la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día ideal para actividades bajo techo o para disfrutar de un paseo con un abrigo ligero y un paraguas a mano.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.