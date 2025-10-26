El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura oscilará entre los 15 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. A primera hora de la mañana, se espera que la temperatura sea de 18 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 95% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que, aunque no se prevén lluvias intensas, la posibilidad de chubascos es alta, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren lluvias escasas, con un acumulado estimado de 0.4 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de tormentas también es notable, alcanzando un 60% en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar condiciones inestables en la región.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 6 y 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en momentos puntuales. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento se intensifique.

A lo largo del día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Los ciudadanos de Lucena deben estar preparados para un día gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un ambiente fresco.

Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubes, humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.