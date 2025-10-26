El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales.

La probabilidad de lluvia es significativa, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 95% de posibilidad de que se registren precipitaciones. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 50% de probabilidad en el mismo intervalo horario. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían acompañarse de actividad eléctrica.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 48% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante la humedad y el calor.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Para la noche, se anticipa que las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 18 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Es recomendable que los habitantes de Lora del Río se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, aprovechando el tiempo para disfrutar de un buen libro o una película. En resumen, el día se presenta como un típico día otoñal, con cielos grises y la posibilidad de lluvias ligeras, ideal para disfrutar de la calidez del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.