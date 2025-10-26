El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, las nubes altas darán paso a un cielo cubierto que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las primeras horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando hasta un 91% hacia la noche. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubosas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren lluvias escasas a lo largo de la jornada. Las primeras gotas podrían comenzar a caer alrededor de las 9:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.5 mm. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en total. Las lluvias serán intermitentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos llevar paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A pesar de las condiciones de viento, no se prevén tormentas severas, aunque hay un 60% de probabilidad de tormenta en las horas de mayor inestabilidad, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

La salida del sol se producirá a las 07:33 y se pondrá a las 18:22, lo que significa que los días se están acortando a medida que nos adentramos en el otoño. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 16 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas suaves. Se aconseja a la población estar preparada para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

