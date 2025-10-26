El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera en Lepe un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día.

La probabilidad de precipitación es significativa, con un 75% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 13:00 y las 19:00. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas gotas dispersas a lo largo de la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. La dirección del viento también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas aisladas, con un 40% de probabilidad en las primeras horas y un 60% entre las 13:00 y las 19:00.

La humedad será un factor predominante, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más altas. A medida que se acerque la noche, la humedad volverá a aumentar, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, el día en Lepe se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 24 grados . Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento moderado. Es un buen momento para llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.