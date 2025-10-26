El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales, antes de volver a bajar hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante gran parte del día. Esto, combinado con las condiciones nubosas, generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de lluvia es significativa, con un 95% de posibilidad de precipitaciones entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Se prevé que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el día avance, el viento podría cambiar a dirección sur, manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 40% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 55% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:33, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura comenzará a descender, y se espera que al caer la noche, el termómetro marque alrededor de 19 grados.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con altas probabilidades de lluvia y temperaturas moderadas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.