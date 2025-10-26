El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas y poco nuboso, lo que dará paso a un aumento en la nubosidad durante la mañana. A medida que avance el día, se prevé que el cielo se mantenga cubierto, con momentos de nubosidad muy densa, especialmente en las horas centrales.

La temperatura en Jaén oscilará entre los 17 y 22 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 21 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando los 22 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 57% y el 87%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que las probabilidades aumenten considerablemente a lo largo del día. Las primeras horas no presentarán lluvias significativas, pero a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se prevé que la precipitación acumulada sea de hasta 1 mm, con lluvias escasas en las primeras horas y un aumento en la intensidad hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la mañana, donde se espera que el viento alcance su máxima velocidad. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa moderada.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 65% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, hoy en Jaén se prevé un día mayormente nublado, con temperaturas suaves, alta humedad y un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde. Es recomendable estar preparado para condiciones cambiantes y posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.