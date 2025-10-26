El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque la sensación térmica puede verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunas horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. En las primeras horas de la mañana, la humedad se situará en torno al 83%, aumentando gradualmente hasta el 99% hacia el mediodía. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, podría dar lugar a la formación de brumas, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, con un 75% en las primeras horas y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los isleños se enfrenten a algunas lloviznas durante el día, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormentas también aumenta, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 6 km/h hacia la tarde y noche.

Los periodos de nubosidad variarán, con momentos de nubes altas y algunas áreas de cielo poco nuboso, especialmente hacia el final de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. La salida del sol se producirá a las 07:47 y se espera que se oculte a las 18:38, marcando un día con una duración de luz solar relativamente corta.

En resumen, los habitantes de Isla Cristina deben prepararse para un día nublado, con posibilidades de lluvias ligeras y un ambiente húmedo y templado. Se recomienda llevar paraguas y abrigos ligeros si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.