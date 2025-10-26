El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% y descendiendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que haya una probabilidad del 80% de lluvia durante la mañana, con un descenso a un 35% en la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Este viento moderado contribuirá a la dispersión de la nubosidad, aunque no se espera que tenga un impacto significativo en la cantidad de lluvia.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 50% durante la tarde. Sin embargo, se prevé que cualquier actividad eléctrica sea aislada y no afecte de manera generalizada a la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 19 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:37, marcando el final de un día que, aunque nublado y con algunas lluvias, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables. Los habitantes de Huelva deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, pero también disfrutar de breves momentos de claridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.