El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 26 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que se acerque la tarde, se prevé que la temperatura baje a unos 20 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo fresco, especialmente con el viento que soplará del suroeste.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la probabilidad de lluvia sea alta, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en total. Esto significa que, si bien no se espera un aguacero, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 25 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 20% en las primeras horas, aumentando a un 55% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar, y los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.