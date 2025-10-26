El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas indican que se registrarán lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.3 mm en los periodos más críticos.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente suave, comenzando en torno a los 20°C a primera hora de la mañana y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un máximo de 26°C en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 22 km/h. Las rachas máximas se prevén en torno a los 32 km/h durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, aunque seguirá siendo perceptible.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían acompañarse de actividad eléctrica, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, los ciudadanos de Écija deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas dispersas. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de nubes, lluvias y viento puede hacer que el día se sienta más fresco de lo habitual, por lo que se sugiere vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.