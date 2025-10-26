El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en la tarde y la noche. Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 18 y 26 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que el día avanza, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Se espera que la temperatura máxima alcance los 26 grados en la tarde, mientras que por la noche descenderá a unos 19 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de lluvia es notable, alcanzando hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser persistentes, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 30% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 55% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, hay un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la franja horaria de la tarde.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que invita a estar preparados para cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.