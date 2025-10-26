El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 20 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, aunque con un incremento en la probabilidad de lluvia. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la tarde, con acumulados que podrían llegar a 6 mm, especialmente en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia se sitúa en un 75% durante la mañana y aumenta a un 90% por la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los cordobeses necesiten paraguas al salir.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 29 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La dirección del viento cambiará a noreste hacia la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que el ambiente se sienta más fresco a medida que las temperaturas desciendan a 17 grados por la noche.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 60% en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas. Estas condiciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Córdoba se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas que se mantendrán en un rango moderado. La alta humedad y la posibilidad de tormentas eléctricas hacen que sea un día propenso a cambios bruscos en el tiempo. Los ciudadanos deben estar preparados para las inclemencias del tiempo y tomar las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.