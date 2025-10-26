El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras.

Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 26 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la temperatura alcance los 26 grados, proporcionando un ambiente relativamente cálido antes de que las nubes y la lluvia comiencen a hacer su aparición. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose alrededor de los 19 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y alcanzando el 100% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de mayor nubosidad y lluvia.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:33 horas, la nubosidad se mantendrá, y las temperaturas comenzarán a descender, lo que podría hacer que la noche sea más fresca. La combinación de alta humedad y viento puede generar una sensación de frío, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se planea salir por la noche.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas agradables durante la tarde, pero con un notable descenso hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.