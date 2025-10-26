El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de precipitación se mantenga en torno al 75% durante las primeras horas, disminuyendo ligeramente a un 35% en la tarde. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para la posibilidad de un ligero chaparrón, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento también podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. A medida que el sol se ponga a las 18:37, las temperaturas comenzarán a bajar, y la sensación de frescura se intensificará. La noche se presentará con cielos mayormente nublados, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descartan algunas lloviznas.

Es importante que los habitantes de Cartaya se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la inestabilidad del tiempo podría afectar actividades al aire libre y desplazamientos. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el día se sienta más cálido de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse en capas y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Cartaya se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias escasas, lo que sugiere un ambiente otoñal típico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.