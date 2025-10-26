El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

A partir de la tarde, se espera que el cielo se cubra completamente, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían comenzar a caer en torno a las 4 de la tarde. La precipitación acumulada durante el día se estima en alrededor de 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser suficiente para mojar las calles y crear un ambiente húmedo. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Carmona necesiten paraguas si planean salir.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 85% por la mañana y aumentando hasta un 99% hacia la noche. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la tarde.

La probabilidad de tormentas también es considerable, con un 55% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de humedad alta continuarán, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

En resumen, los habitantes de Carmona deben prepararse para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y una alta humedad. Se recomienda llevar ropa adecuada y un paraguas si se planea salir, especialmente durante la tarde, cuando las probabilidades de lluvia son más altas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.