El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente nublado en Camas, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando condiciones de muy nuboso y cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, comenzando en torno a los 19 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h, predominando la dirección del viento del sur y suroeste. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca en las horas de mayor viento.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los periodos. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es notable, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos ligeros durante la tarde. Los intervalos nubosos con lluvia escasa se alternarán con momentos de cielo cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos.

Además, existe una probabilidad de tormentas que podría llegar hasta el 55% en las horas de la tarde, lo que añade un elemento de incertidumbre a la predicción. Es recomendable que los ciudadanos de Camas estén preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una temperatura mínima que rondará los 18 grados. La puesta de sol se producirá a las 18:32, marcando el final de un día que, aunque nublado y potencialmente lluvioso, también ofrecerá momentos de calidez y actividad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.