El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas, especialmente durante la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que rondan entre 0 y 0.1 mm en varios periodos del día. Sin embargo, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 26 km/h. Este viento puede aportar una ligera sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 35% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 60% hacia el final de la jornada. Esto indica que, aunque el día comenzará de manera tranquila, las condiciones podrían volverse más inestables a medida que se acerque la noche.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas agradables y una alta probabilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de las temperaturas suaves, mientras se mantiene alerta ante la posibilidad de tormentas hacia el final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.