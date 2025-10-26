El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

Hoy, 26 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán aumentando, dando paso a un ambiente mayormente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de bochorno. Los vientos soplarán del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la tarde. Se esperan intervalos nubosos con lluvias escasas, que podrían acumular hasta 0.6 mm en total. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas.

La tarde será el periodo más crítico en términos de precipitaciones, con un aumento en la intensidad de las lluvias. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con valores que rondarán los 19 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. En resumen, se prevé un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, especialmente en la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.