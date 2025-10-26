El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 18 y 26 grados , siendo más cálida durante la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que pueden resultar incómodos para algunas personas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Se espera que la temperatura máxima alcance los 26 grados en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una acumulación de lluvia que podría alcanzar hasta 0.1 mm. Esto indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas. Las lluvias serán escasas, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 27 km/h, siendo más fuerte en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 55% de posibilidad entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, las condiciones atmosféricas podrían favorecer su desarrollo, especialmente si se combinan con la inestabilidad generada por la alta humedad y las temperaturas cálidas.

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias escasas y posibles tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.