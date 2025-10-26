El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto durante gran parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 21 grados, descendiendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto, combinado con las nubes presentes, podría dar lugar a un ambiente algo pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 30% en las primeras horas y aumentando a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.5 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 30% en las primeras horas y aumentando a un 60% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían acompañarse de actividad eléctrica, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el inicio de un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, Bailén experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una alta probabilidad de lluvias ligeras y tormentas en las horas centrales. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles cambios en el tiempo y disfrutar de la jornada con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.