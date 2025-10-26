El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará más nublado, con un predominio de nubes bajas que podrían traer consigo algunas precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 15 y 20 grados , siendo más cálida en las primeras horas y descendiendo ligeramente hacia la tarde.

Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que la temperatura se mantenga alrededor de los 16 a 20 grados, con un aumento en la humedad relativa que alcanzará hasta el 96% en las horas más frescas. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. La bruma podría ser un fenómeno notable en las primeras horas, reduciendo la visibilidad en algunos tramos.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a los 3 mm en total. La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del oeste a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente al caer la tarde, cuando la temperatura descienda a los 15 grados. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el noreste en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la bruma y las lluvias, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Baeza se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables en las primeras horas, pero con un aumento en la probabilidad de lluvias y tormentas a medida que avance la tarde. La combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea variable, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.