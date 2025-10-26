El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una notable presencia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente grisáceo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se intensificará, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , comenzando con un fresco de 20 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose en torno a los 18 grados en las últimas horas del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% y aumentando hasta un 95% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en la tarde y la noche. Se prevé que la lluvia sea escasa al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas, aumentando a 4 mm hacia la tarde. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 90% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es muy probable que los baenenses necesiten paraguas al salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, especialmente durante la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidades entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Baena se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias y tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.