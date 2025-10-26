El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 70% de posibilidad durante la mañana y un 80% en la franja horaria de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas. Esto significa que, aunque es probable que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento, predominantemente del sur, contribuirá a mantener las temperaturas en un rango agradable, aunque la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día.

La humedad, que se mantendrá entre el 79% y el 95% a lo largo del día, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que hay un 35% de posibilidad en la mañana, aumentando a un 50% en la tarde y alcanzando un 60% durante la franja horaria de la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes.

En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, pero con una alta probabilidad de lluvia escasa y tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.