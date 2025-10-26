El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 26 de octubre de 2025, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer algunas lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más activas. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente húmedo, ya que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la mañana, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es un aspecto a tener en cuenta, con un 45% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a quienes se encuentren en la calle o en espacios abiertos.
A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con mínimas de 19 grados en la mañana y máximas que alcanzarán los 25 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera un descenso en la temperatura, que podría llegar a los 18 grados.
En resumen, Arahal experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y un ambiente húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.
- Población extranjera en Córdoba: del 13% que representa en Ciudad Jardín al 1,1% de Huerta de Santa Isabel
- ¿Qué centros comerciales y supermercados abren en Córdoba por San Rafael?
- Vimcorsa adjudica el diseño de las primeras VPO que se construirán en el futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste
- El Ayuntamiento de Córdoba completa la limpieza de 5 de los 17 asentamientos rumanos de la ciudad
- El perol se enfría en Los Villares y arde en El Arenal por San Rafael
- La Policía detiene a un quiromasajista en Córdoba por una presunta agresión sexual
- La Guardia Civil busca a una menor de 16 años desaparecida en Hinojosa del Duque
- Comienza el verdeo de la aceituna hojiblanca con precios al alza