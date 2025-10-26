El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas y un cielo predominantemente gris. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 81% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 6 mm, con un 60% de probabilidad de lluvia en la mañana y un 70% en la tarde. Las lluvias serán ligeras, pero persistentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables si planean salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor acumulado.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 55% de posibilidad en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría generar un espectáculo natural interesante pero también potencialmente peligroso.

En resumen, Andújar experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas agradables pero con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.