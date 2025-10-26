El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 19 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y algunas lluvias escasas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en varios periodos, especialmente entre las 03:00 y las 09:00 horas. La probabilidad de lluvia se sitúa en torno al 70% en la mañana, aumentando a un 85% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es probable que los residentes de Almonte necesiten paraguas si planean salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. La dirección del viento, predominantemente del suroeste, también podría contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60%.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 25 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles chubascos y llevar ropa adecuada para el tiempo húmedo. La combinación de viento y humedad podría hacer que la jornada se sienta más calurosa, así que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.