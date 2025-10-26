El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 19 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales, antes de estabilizarse en torno a los 22 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas de mayor actividad. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando hasta un 80% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en torno al 65% durante la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que las lluvias podrían ser intermitentes.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 40% de posibilidad en las primeras horas y un 50% en la tarde. Esto podría generar algunas inquietudes entre los residentes, aunque se espera que las tormentas sean de baja intensidad.

En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas moderadas. La combinación de alta humedad y viento ligero hará que la jornada sea un tanto incómoda, pero sin condiciones extremas que puedan afectar significativamente las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.