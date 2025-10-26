El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de brumas y niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un ambiente poco nuboso durante la madrugada. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla y la bruma se harán más notorias, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

A lo largo del día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se prevé que el cielo permanezca cubierto con lluvias escasas desde la mañana hasta la tarde, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. La temperatura oscilará entre los 13 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, lo que proporcionará un leve respiro en medio de la nubosidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 86% por la tarde. Esto, combinado con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de incomodidad para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. Sin embargo, no se prevén tormentas significativas, aunque existe una probabilidad del 60% de tormentas aisladas en la tarde.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la niebla y la posibilidad de lluvia, y que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y húmedo que se espera a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.