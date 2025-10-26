El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 26 de octubre

El día de hoy, 26 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 50%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, alcanzando hasta 28 km/h en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas pero constantes, con una acumulación estimada de 0.1 mm en varios periodos del día. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Alcalá de Guadaíra necesiten paraguas si planean salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo algunos truenos y relámpagos, aunque no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

En resumen, el día en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables pero una alta probabilidad de lluvias y tormentas. Los ciudadanos deben prepararse para un día húmedo y posiblemente inestable, con la recomendación de llevar ropa adecuada y estar atentos a las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-25T20:57:12.