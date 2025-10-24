El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 24 de octubre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 29 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 22 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 21 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 19 grados a las 03:00 y 04:00, antes de comenzar a recuperarse.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, con temperaturas que llegarán a los 29 grados entre las 16:00 y 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (66% a las 00:00), irá disminuyendo gradualmente, alcanzando un 38% a las 16:00. Esto sugiere que, a pesar del calor, el ambiente se sentirá más seco a medida que avanza el día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. A medida que el día avanza, se espera que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando hasta 20 km/h a las 11:00, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas de la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. El cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar la claridad del día.

Los amantes de las actividades al aire libre podrán disfrutar de un día ideal para paseos y actividades recreativas, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables. Con un ocaso previsto para las 19:34, los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día soleado y cálido. En resumen, el 24 de octubre se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.