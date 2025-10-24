El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una temperatura inicial de 22 grados a las 00:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 17 grados a las 07:00 horas. Durante las primeras horas del día, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A partir de las 08:00, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas comenzarán a ascender. Se prevé que a las 12:00 horas, el termómetro marque 25 grados, alcanzando un máximo de 31 grados a las 17:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad, que bajará al 34% hacia las 17:00, lo que proporcionará un ambiente más seco y agradable.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que el viento cambie de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad hasta alcanzar rachas de hasta 23 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se registrará niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:34. En resumen, el día de hoy en Utrera se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.