El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Úbeda, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 43% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica podría ser más fresca en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que los habitantes de Úbeda podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 19:24, marcando el final de un día que promete ser ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por la ciudad o simplemente disfrutar de un rato en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.