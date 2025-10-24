El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 67% a las 00:00 horas y subiendo hasta un 97% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 58% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 20 km/h en las horas centrales del día. Esta brisa del norte proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante la tarde, cuando el mercurio alcance su punto máximo.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Tomares pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 15:00 y bajando gradualmente hasta los 23 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:35, momento en el cual el cielo podría mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general del ambiente.

En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.