El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 19 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 15:00 horas, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, comenzando en un 67% y alcanzando un pico del 97% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 44% hacia las 20:00 horas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 20 km/h hacia el mediodía. Esta brisa del norte proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo una buena visibilidad para observar las estrellas. En resumen, el tiempo de hoy en San Juan de Aznalfarache será cálido, seco y mayormente soleado, perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.