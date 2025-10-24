El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 19 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados, alcanzando un máximo de 31 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 68% a medianoche y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque la temperatura será alta, el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que puede hacer que las altas temperaturas sean más tolerables.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que permitirá a los habitantes de Puente Genil disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 19:30 horas, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.