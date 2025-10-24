El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 76%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 59% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Durante las horas centrales del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 32 km/h, especialmente en las zonas más expuestas. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que la temperatura se sienta más cálida.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 16:00 horas. Este será el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga despejado, la sensación de calor puede aumentar debido a la radiación solar.

Hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 19:28, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y vientos moderados hace de este un día ideal para disfrutar de la belleza natural de Priego de Córdoba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.