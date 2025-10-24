El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 49% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero a medida que el sol se eleva, el ambiente se tornará más cálido y confortable. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h en las horas más activas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán la claridad del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 25 grados. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 17 grados hacia las 23:00 horas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o cualquier evento que se tenga planeado.

La puesta de sol se producirá a las 19:29 horas, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por el cielo despejado. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán gradualmente, permitiendo disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada perfecta para aprovechar al máximo las actividades al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.