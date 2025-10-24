El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de octubre

El día de hoy, 24 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 30 grados en la tarde, lo que sugiere un día cálido y soleado. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante las altas temperaturas. Este viento suave será un aliado para quienes decidan salir a disfrutar del día al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y eventos sociales. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Palma del Río.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río se caracteriza por un ambiente cálido y despejado, con temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-23T20:57:09.